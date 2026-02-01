Portes Ouvertes de l’École normale supérieure de Paris École normale supérieure Paris

Inscription obligatoire (gratuite) via ce lien :

Programme

08:30 – 09:30 : International Selection : All you need to know – Session 1

Clotilde Policar, uniquement en visio et en anglais

09:30 – 10:15 : Découvrir Normale Sup – Lettres et sciences humaines

Par Valérie Theis, en salle des Actes et en visio

09:30 – 10:15 : Découvrir Normale Sup – Sciences

Par Virginie Bonaillie-Noël, en salle Dussane et en visio

10:30 – 11:15 : Étudier les lettres et les sciences humaines à l’ENS-PSL

Par David Schreiber, en salle des Actes et en visio

10:30 – 11:15 : Étudier les sciences à l’ENS-PSL

Par Clotilde Policar, en salle Dussane et en visio

11:30 – 12:15 : Vie de campus

Par Tiphaine de Gésincourt, en salle des Actes et en visio

14:00 – 14:45 : Département Géosciences

En salle Cavaillès et en visio

14:00 – 14:45 : Département Études cognitives

Par Yves Boubenec, en salle Dussane et en visio

14:00 – 14:45 : Département Philosophie

Par Dimitri El Murr, en salle des Actes et en visio

14:00 – 14:45 : Département Économie

En salle des Résistants et en visio

15:00 – 15:45 : Département Arts

Par Julia de Gasquet, en salle des Résistants et en visio

15:00 – 15:45 : Département Chimie

En salle des Actes et en visio

15:00 – 15:45 : Département Géographie

En salle Cavaillès et en visio

15:00 – 15:45 : Département Mathématiques

Par Djalil Chafai, en salle Dussane et en visio

16:00 – 16:45 : Département Biologie

Par Renaud de Rosa, en salle des Actes et en visio

16:00 – 16:45 : Département Informatique

Par Xavier Rival et Bernadette Charron-Bost, en salle Dussane et en visio

16:00 – 16:45 : Département Sciences de l’antiquité

Par Camille Rambourg, en salle Cavaillès et en visio

16:00 – 16:45 : Département Sciences sociales/Droit

Par Blaise Wilfert et Florian Couveinhes, en salle des Résistants et en visio

16:30 – 17:30 : International Selection: All you need to know – Session 2

Clotilde Policar, uniquement en visio et en anglais

17:00 – 17:45 : Département Histoire

Par Sylvia Estienne, en salle des Résistants et en visio

17:00 – 17:45 : Département Littérature et langage

Par Jean-Charles Darmon, en salle Cavaillès et en visio

17:00 – 17:45 : Département Physique

Par Adel Bilal, en salle Dussane et en visio

17:00 – 17:45 : Programme Médecine – Sciences/Médecine Humanités

Par Alain Bessis et Emmanuel Didier, en salle des Actes et en visio

Normale Sup’ vous ouvre ses portes ! Samedi 14 février 2026, l’École normale supérieure organise ses portes ouvertes 2026 pour présenter ses missions, ses voies d’entrée et ses formations aux futurs candidates et candidats et à toutes celles et ceux que l’École intéresse. Pour la première fois, cet événement est organisé en format hybride, à la fois 45 rue d’Ulm et en ligne, pour y garantir l’accès au plus grande nombre possible de personnes. Venez découvrir l’École et dialoguer en direct avec ses enseignantes, enseignants, étudiantes et étudiants, dans toutes ses disciplines.

Le samedi 14 février 2026

de 08h30 à 17h45

gratuit

Inscription obligatoire (gratuite)

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-14T09:30:00+01:00

fin : 2026-02-14T18:45:00+01:00

Date(s) : 2026-02-14T08:30:00+02:00_2026-02-14T17:45:00+02:00

École normale supérieure 45, rue d’Ulm 75005 Paris



Afficher la carte du lieu École normale supérieure et trouvez le meilleur itinéraire

