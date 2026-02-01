Portes Ouvertes de l’École normale supérieure de Paris École normale supérieure Paris
Inscription obligatoire (gratuite) via ce lien :
Programme
08:30 – 09:30 : International Selection : All you need to know – Session 1
Clotilde Policar, uniquement en visio et en anglais
09:30 – 10:15 : Découvrir Normale Sup – Lettres et sciences humaines
Par Valérie Theis, en salle des Actes et en visio
09:30 – 10:15 : Découvrir Normale Sup – Sciences
Par Virginie Bonaillie-Noël, en salle Dussane et en visio
10:30 – 11:15 : Étudier les lettres et les sciences humaines à l’ENS-PSL
Par David Schreiber, en salle des Actes et en visio
10:30 – 11:15 : Étudier les sciences à l’ENS-PSL
Par Clotilde Policar, en salle Dussane et en visio
11:30 – 12:15 : Vie de campus
Par Tiphaine de Gésincourt, en salle des Actes et en visio
14:00 – 14:45 : Département Géosciences
En salle Cavaillès et en visio
14:00 – 14:45 : Département Études cognitives
Par Yves Boubenec, en salle Dussane et en visio
14:00 – 14:45 : Département Philosophie
Par Dimitri El Murr, en salle des Actes et en visio
14:00 – 14:45 : Département Économie
En salle des Résistants et en visio
15:00 – 15:45 : Département Arts
Par Julia de Gasquet, en salle des Résistants et en visio
15:00 – 15:45 : Département Chimie
En salle des Actes et en visio
15:00 – 15:45 : Département Géographie
En salle Cavaillès et en visio
15:00 – 15:45 : Département Mathématiques
Par Djalil Chafai, en salle Dussane et en visio
16:00 – 16:45 : Département Biologie
Par Renaud de Rosa, en salle des Actes et en visio
16:00 – 16:45 : Département Informatique
Par Xavier Rival et Bernadette Charron-Bost, en salle Dussane et en visio
16:00 – 16:45 : Département Sciences de l’antiquité
Par Camille Rambourg, en salle Cavaillès et en visio
16:00 – 16:45 : Département Sciences sociales/Droit
Par Blaise Wilfert et Florian Couveinhes, en salle des Résistants et en visio
16:30 – 17:30 : International Selection: All you need to know – Session 2
Clotilde Policar, uniquement en visio et en anglais
17:00 – 17:45 : Département Histoire
Par Sylvia Estienne, en salle des Résistants et en visio
17:00 – 17:45 : Département Littérature et langage
Par Jean-Charles Darmon, en salle Cavaillès et en visio
17:00 – 17:45 : Département Physique
Par Adel Bilal, en salle Dussane et en visio
17:00 – 17:45 : Programme Médecine – Sciences/Médecine Humanités
Par Alain Bessis et Emmanuel Didier, en salle des Actes et en visio
Normale Sup' vous ouvre ses portes ! Samedi 14 février 2026, l'École normale supérieure organise ses portes ouvertes 2026 pour présenter ses missions, ses voies d'entrée et ses formations aux futurs candidates et candidats et à toutes celles et ceux que l'École intéresse. Pour la première fois, cet événement est organisé en format hybride, à la fois 45 rue d'Ulm et en ligne, pour y garantir l'accès au plus grande nombre possible de personnes. Venez découvrir l'École et dialoguer en direct avec ses enseignantes, enseignants, étudiantes et étudiants, dans toutes ses disciplines.
Le samedi 14 février 2026
de 08h30 à 17h45
gratuit
Inscription obligatoire (gratuite)
Public jeunes et adultes.
École normale supérieure 45, rue d’Ulm 75005 Paris
