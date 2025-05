Portes-ouvertes de l’école primaire Alice Milliat – Ecole Primaire Alice Milliat Nantes, 24 juin 2025 16:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-24 16:30 – 18:00

Gratuit : oui En famille, Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

Ouverte en septembre 2024, venez découvrir cette école nouvelle génération, située à Nantes Sud. Vous pourrez y rencontrer l’équipe enseignante, les ATSEM, visiter les locaux et poser toutes vos questions.Rendez-vous dans la salle polyvalente au rez-de-chaussée.

Ecole Primaire Alice Milliat Nantes Sud Nantes 44200

02 40 41 69 45