Portes Ouvertes de l’école Sacré Coeur Ecole Sacré Coeur La Boissière-des-Landes

Portes Ouvertes de l’école Sacré Coeur

Ecole Sacré Coeur 5 Rue Perreau de Beauvais La Boissière-des-Landes Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-17 12:00:00

Date(s) :

2026-01-17

.

Ecole Sacré Coeur 5 Rue Perreau de Beauvais La Boissière-des-Landes 85430 Vendée Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Portes Ouvertes de l’école Sacré Coeur La Boissière-des-Landes a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral