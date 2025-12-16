Portes Ouvertes de l’Ecole Saint Pierre Ecole Saint Pierre Le Champ-Saint-Père

Portes Ouvertes de l’Ecole Saint Pierre

Ecole Saint Pierre 30 Rue du Petit Paris Le Champ-Saint-Père Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 17:00:00

fin : 2026-01-09 19:00:00

Date(s) :

2026-01-09

.

Ecole Saint Pierre 30 Rue du Petit Paris Le Champ-Saint-Père 85540 Vendée Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Portes Ouvertes de l’Ecole Saint Pierre Le Champ-Saint-Père a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral