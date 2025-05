Portes ouvertes de l’Écolieu Lacoste – Ferme solidaire de l’écolieu Lacoste Tarnos, 17 mai 2025 08:30, Tarnos.

Landes

Portes ouvertes de l’Écolieu Lacoste Ferme solidaire de l’écolieu Lacoste 46 bis Boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 08:30:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Vous êtes habitant.e de Tarnos ou des communes environnantes et souhaitez vous investir dans le projet d’Écolieu Lacoste à Tarnos ? La ferme solidaire vous accueille pour vous faire découvrir ses projets et son fonctionnement.

Au programme

-Café de bienvenue et visite de la ferme

-Présentation de l’éco-pâturage

-Présentation de l’association, balade et animations

-Pique nique partagé dès 12h

RDV à 8h30 à l’écolieu à Tarnos .

Ferme solidaire de l’écolieu Lacoste 46 bis Boulevard Jacques Duclos

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 77 07 contact@fermesolidairelacoste.org

English : Portes ouvertes de l’Écolieu Lacoste

German : Portes ouvertes de l’Écolieu Lacoste

Italiano :

Espanol : Portes ouvertes de l’Écolieu Lacoste

L’événement Portes ouvertes de l’Écolieu Lacoste Tarnos a été mis à jour le 2025-05-13 par OT Seignanx