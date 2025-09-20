Portes ouvertes de l’écomusée d’En Naoua et visite commentée sur l’architecture du village fortifié de Maubec Ecomusée d’en Naoua Maubec

Portes ouvertes de l’écomusée d’En Naoua et visite commentée sur l’architecture du village fortifié de Maubec Ecomusée d’en Naoua Maubec samedi 20 septembre 2025.

Portes ouvertes de l’écomusée d’En Naoua et visite commentée sur l’architecture du village fortifié de Maubec 20 et 21 septembre Ecomusée d’en Naoua Tarn-et-Garonne

Entrée à l’écomusée sans réservation (libre participation). Visite du village sur inscription (libre participation).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Journées du Patrimoine 2025 à Maubec en Lomagne

Proposées par l’association Mémoire de Maubec en Lomagne

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, l’association propose deux animations ouvertes à tous :

1. Portes ouvertes de l’Écomusée d’En Naoua

Une évocation de la vie rurale en Lomagne aux XIXᵉ et XXᵉ siècles, à travers objets, documents et reconstitutions.

L’occasion de découvrir également l’exposition 2025, consacrée à la Seconde Guerre mondiale en Lomagne.

Ouverture : samedi et dimanche, de 14h à 18h

Adresse : 92, chemin d’En Naoua – 82500 Maubec

2. Visite commentée du village fortifié de Maubec

Une découverte du patrimoine bâti du village : maisons anciennes, murs d’enceinte, et église classée au titre des Monuments historiques.

Visite : samedi et dimanche à 16h

Rendez-vous : devant l’église, au cœur du village de Maubec

Ecomusée d’en Naoua 92 chemin d’en Naoua, 82500 Maubec Tarn et Garonne Maubec 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie 06 21 00 03 63 https://www.mml82.jimdo.com [{« type »: « phone », « value »: « 0621000363 »}, {« type »: « email », « value »: « associationmml82@gmail.com »}] Ecomusée d’en Naoua, lieu d’évocation de la vie rurale en Lomagne, sur ce lieu la vie à travers les objets, les écrits retrouvés par la famille et exposés. A pieds et à vélos par les PR au départ de Maubec et Sarrant

En voiture (parking gratuit)

Journées du Patrimoine 2025 à Maubec en Lomagne

© Association Mémoire de Maubec en Lomagne