Portes ouvertes de l’église Dammarie-sur-Loing samedi 20 septembre 2025.
Dammarie-sur-Loing Loiret
Gratuit
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Portes ouvertes de l’église par l’association notre Dame de Dammarie pour les journées du patrimoine.
Guerres de religion (1562-1598)
Les édifices religieux
L’histoire de l’orgue
Les dirigeants de la France des mérovingiens à nos jours
Marcel Boussac dammarien célèbre
Cartes postales anciennes du Loiret .
Dammarie-sur-Loing 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 20 61
English :
Church open house
German :
Offene Türen der Kirche
Italiano :
Apertura della chiesa
Espanol :
Jornada de puertas abiertas en la iglesia
