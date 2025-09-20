Portes ouvertes de l’église Dammarie-sur-Loing

samedi 20 septembre 2025.

Portes ouvertes de l’église

Dammarie-sur-Loing Loiret

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Portes ouvertes de l’église par l’association notre Dame de Dammarie pour les journées du patrimoine.

Guerres de religion (1562-1598)

Les édifices religieux

L’histoire de l’orgue

Les dirigeants de la France des mérovingiens à nos jours

Marcel Boussac dammarien célèbre

Cartes postales anciennes du Loiret .

Dammarie-sur-Loing 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 20 61

English :

Church open house

German :

Offene Türen der Kirche

Italiano :

Apertura della chiesa

Espanol :

Jornada de puertas abiertas en la iglesia

