Portes ouvertes de l’église de Thoux, Église de Thoux, Thoux

Informations pratiques

Portes ouvertes de l’église de Thoux Dimanche 20 septembre, 15h00 Église de Thoux Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir librement l’église du village le dimanche 20 septembre 2026, de 15h à 18h.

Entrée gratuite.

Église de Thoux Église Saint-Martin, 32430 Thoux Thoux 32430 Gers Occitanie Église du XVIIème siècle De 15h à 17h

Possibilité de se garer sur la place devant l’église

Venez découvrir l’église du village sur entrée libre le dimanche 20 septembre 2026 de 15h à 18h (entrée gratuite).

©association de sauvegarde du patrimoine religieux de Thoux