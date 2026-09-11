Portes ouvertes de l’église Saint-Clair, Église Saint-Clair, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Clair · Nantes
Informations pratiques
Portes ouvertes de l’église Saint-Clair 19 et 20 septembre Église Saint-Clair Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Portes ouvertes
Venez découvrir cette église du 19e siècle nantaise ! Au programme :
Exposition sur la construction et l’architecture de l’église.
Projections autour de la « Place de la paroisse dans la vie du quartier – hier » pour tout savoir sur ses missions, son patronage, son club sportif et ses écoles ; et « Dynamique d’une vie paroissiale : rétrospective 2025 » pour découvrir les actualités de la vie paroissiale.
Concert : le dimanche 20 septembre, à 16h, l’organiste de l’église vous proposera un moment musical autour de l’orgue de l’église.
Église Saint-Clair 3 place Saint-Clair, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire Juchée sur le mont Saint-Bernard, repérable à son clocher-porche, l’église Saint-Clair domine le haut-Chantenay depuis 1858.
Portes ouvertes
© Archives de Nantes
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