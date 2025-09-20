Portes ouvertes de l’église Saint-Martin Journée européenne du Patrimoine Carvin

14 contour de l’église Carvin Pas-de-Calais

Venez découvrir cette majestueuse église du 18ème siècle, classée Monument historique depuis plus de cent ans.

Le Patrimoine historique de la ville est un des marqueurs de l’identité carvinoise. La municipalité a mis en place un plan inédit depuis de nombreuses années pour le sauvegarder, le restaurer et le valoriser avec la volonté de l’ouvrir au plus grand nombre. Plusieurs tableaux à l’intérieur de l’édifice sont inscrits au titre de Monument Historique. Un programme de restauration est en cours et plusieurs de ces tableaux restaurés sont visibles. .

14 contour de l’église Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 74 76 00 cesec@carvin.fr

English :

Come and discover this majestic 18th-century church, listed as a historic monument for over a hundred years.

German :

Entdecken Sie diese majestätische Kirche aus dem 18. Jahrhundert, die seit über hundert Jahren als historisches Monument klassifiziert ist.

Italiano :

Venite a scoprire questa maestosa chiesa del XVIII secolo, classificata come Monumento Storico da oltre cento anni.

Espanol :

Venga a descubrir esta majestuosa iglesia del siglo XVIII, declarada Monumento Histórico desde hace más de cien años.

