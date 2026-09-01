Informations pratiques

Cars

Portes ouvertes de l’église Saint-Pierre

Cars Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

L’église Saint Pierre de Cars ouvre ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine. Visitez-la samedi 19 de 10h à 12h et de 14H à 19H et dimanche 20 de 14h à 19H. Une visite guidée de l’église et de son clocher vous est proposé. .

Cars 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 15 10 mairie@cars33.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes de l’église Saint-Pierre

L’événement Portes ouvertes de l’église Saint-Pierre Cars a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Blaye