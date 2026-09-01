Portes ouvertes de l’église Saint-Pierre Cars
samedi 19 septembre 2026 · Cars
Informations pratiques
Cars
Portes ouvertes de l’église Saint-Pierre
Cars Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
L’église Saint Pierre de Cars ouvre ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine. Visitez-la samedi 19 de 10h à 12h et de 14H à 19H et dimanche 20 de 14h à 19H. Une visite guidée de l’église et de son clocher vous est proposé. .
Cars 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 15 10 mairie@cars33.fr
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English : Portes ouvertes de l’église Saint-Pierre
L’événement Portes ouvertes de l’église Saint-Pierre Cars a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Blaye
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