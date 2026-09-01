Informations pratiques

Berson

Portes ouvertes de l’église Saint-Saturnin

6-2 Rue de l’Église Berson Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Nous vous invitons à découvrir l’église Saint-Saturnin, un joyau historique et architectural, lors d’une visite guidée animée par les membres de l’association ARIEB. Plongez dans l’histoire de ce lieu emblématique, explorez ses détails architecturaux et ses secrets, et profitez des commentaires passionnés de spécialistes locaux. Une occasion unique d’allier culture, patrimoine et échanges enrichissants dans un cadre magnifique. .

6-2 Rue de l’Église Berson 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 64 35 04 population@mairieberson.fr

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English : Portes ouvertes de l’église Saint-Saturnin

L’événement Portes ouvertes de l’église Saint-Saturnin Berson a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Blaye