Portes ouvertes de l’église simultanée Saint-Michel de Wihr, Église mixte de Wihr-en-Plaine, Horbourg-Wihr

Informations pratiques

Portes ouvertes de l’église simultanée Saint-Michel de Wihr Dimanche 20 septembre, 14h30 Église mixte de Wihr-en-Plaine Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir ou redécouvrir l’église simultanée Saint-Michel de Wihr, véritable joyau du patrimoine de Horbourg-Wihr, niché dans un écrin de verdure.

Église mixte de Wihr-en-Plaine 7 Rue de l’Église, 68180 Horbourg-Wihr, France Horbourg-Wihr 68180 Wihr-en-Plaine Haut-Rhin Grand Est

Venez découvrir ou redécouvrir l’église simultanée Saint-Michel de Wihr, véritable joyau du patrimoine de Horbourg-Wihr, niché dans un écrin de verdure.

©commune de Horbourg-Wihr