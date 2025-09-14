Portes ouvertes de l’élevage de bisons Thauron

Portes ouvertes de l’élevage de bisons Thauron dimanche 14 septembre 2025.

Le Palais Thauron Creuse

Visite des parcs à bisons à tarif réduit.

Marché de producteurs Miel et dérivés , fromages ( chèvres et vaches ), escargots, Pop corn creusois et bijoux et peut être d’autres encore

À partir de 12 heures repas Bisons-burgers / Frites à 15€ sur réservation téléphonique ainsi qu’une buvette.

Vous pourrez également acheter des pâtés et rillettes de bison et de la viande fraiche. .

Le Palais Thauron 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 15 63 contact@bison-nature.com

