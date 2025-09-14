Portes ouvertes de l’élevage de bisons Thauron
Portes ouvertes de l’élevage de bisons Thauron dimanche 14 septembre 2025.
Portes ouvertes de l’élevage de bisons
Le Palais Thauron Creuse
Visite des parcs à bisons à tarif réduit.
Marché de producteurs Miel et dérivés , fromages ( chèvres et vaches ), escargots, Pop corn creusois et bijoux et peut être d’autres encore
À partir de 12 heures repas Bisons-burgers / Frites à 15€ sur réservation téléphonique ainsi qu’une buvette.
Vous pourrez également acheter des pâtés et rillettes de bison et de la viande fraiche. .
Le Palais Thauron 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 15 63 contact@bison-nature.com
