Portes ouvertes de l’élevage de bisons Thauron

Portes ouvertes de l'élevage de bisons

Portes ouvertes de l’élevage de bisons Thauron dimanche 14 septembre 2025.

Portes ouvertes de l’élevage de bisons

Le Palais Thauron Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14

Date(s) :
2025-09-14

Visite des parcs à bisons à tarif réduit.
Marché de producteurs Miel et dérivés , fromages ( chèvres et vaches ), escargots, Pop corn creusois et bijoux et peut être d’autres encore

À partir de 12 heures repas Bisons-burgers / Frites à 15€ sur réservation téléphonique ainsi qu’une buvette.

Vous pourrez également acheter des pâtés et rillettes de bison et de la viande fraiche.   .

Le Palais Thauron 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 15 63  contact@bison-nature.com

English : Portes ouvertes de l’élevage de bisons

German : Portes ouvertes de l’élevage de bisons

Italiano :

Espanol : Portes ouvertes de l’élevage de bisons

L’événement Portes ouvertes de l’élevage de bisons Thauron a été mis à jour le 2025-09-02 par OT Creuse Sud Ouest