Portes ouvertes de l’élevage du Bois Angers Elevage du Bois Angers Juvigny les Vallées

samedi 11 juillet 2026 · Elevage du Bois Angers · Juvigny les Vallées

Informations pratiques

Juvigny les Vallées

Portes ouvertes de l’élevage du Bois Angers

Elevage du Bois Angers 823 route de Brouains Juvigny les Vallées Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 09:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Week-end dédié à nos Poneys Shetland. Visite d’élevage (immersion avec les poneys dans leur milieu naturel), vidéo pédagogique, ventes de poneys avec présentation, baptêmes-poneys, câlins-poneys, brocante équestre, jeux hobby-horse, quiz… Buvette et restauration sur place. Entrée libre. .

Elevage du Bois Angers 823 route de Brouains Juvigny les Vallées 50520 Manche Normandie +33 6 87 33 40 87 lagallerie50@laposte.net

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English : Portes ouvertes de l’élevage du Bois Angers

L’événement Portes ouvertes de l’élevage du Bois Angers Juvigny les Vallées a été mis à jour le 2026-06-23 par OT MSM Normandie BIT Genêts