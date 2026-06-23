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AGENDA · Juvigny les Vallées

Portes ouvertes de l’élevage du Bois Angers Elevage du Bois Angers Juvigny les Vallées

samedi 11 juillet 2026 · Elevage du Bois Angers · Juvigny les Vallées

Portes ouvertes de l’élevage du Bois Angers Elevage du Bois Angers Juvigny les Vallées

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Elevage du Bois Angers
Adresse
823 route de Brouains
Ville
50520 Juvigny les Vallées
Département
Manche
Tarif

Juvigny les Vallées

Portes ouvertes de l’élevage du Bois Angers

Elevage du Bois Angers 823 route de Brouains Juvigny les Vallées Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Week-end dédié à nos Poneys Shetland. Visite d’élevage (immersion avec les poneys dans leur milieu naturel), vidéo pédagogique, ventes de poneys avec présentation, baptêmes-poneys, câlins-poneys, brocante équestre, jeux hobby-horse, quiz… Buvette et restauration sur place. Entrée libre.   .

Elevage du Bois Angers 823 route de Brouains Juvigny les Vallées 50520 Manche Normandie +33 6 87 33 40 87  lagallerie50@laposte.net

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English : Portes ouvertes de l’élevage du Bois Angers

L’événement Portes ouvertes de l’élevage du Bois Angers Juvigny les Vallées a été mis à jour le 2026-06-23 par OT MSM Normandie BIT Genêts