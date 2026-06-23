Portes ouvertes de l’élevage du Bois Angers Elevage du Bois Angers Juvigny les Vallées
samedi 11 juillet 2026 · Elevage du Bois Angers · Juvigny les Vallées
Informations pratiques
Juvigny les Vallées
Portes ouvertes de l’élevage du Bois Angers
Elevage du Bois Angers 823 route de Brouains Juvigny les Vallées Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Week-end dédié à nos Poneys Shetland. Visite d’élevage (immersion avec les poneys dans leur milieu naturel), vidéo pédagogique, ventes de poneys avec présentation, baptêmes-poneys, câlins-poneys, brocante équestre, jeux hobby-horse, quiz… Buvette et restauration sur place. Entrée libre. .
Elevage du Bois Angers 823 route de Brouains Juvigny les Vallées 50520 Manche Normandie +33 6 87 33 40 87 lagallerie50@laposte.net
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English : Portes ouvertes de l’élevage du Bois Angers
L’événement Portes ouvertes de l’élevage du Bois Angers Juvigny les Vallées a été mis à jour le 2026-06-23 par OT MSM Normandie BIT Genêts