Portes ouvertes de L’Elixir des Couleurs #7 Journées Européennes des Métiers d’Art L’Elixir des Couleurs Romans-sur-Isère

Portes ouvertes de L'Elixir des Couleurs #7 Journées Européennes des Métiers d'Art
L'Elixir des Couleurs 17 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-12
2026-04-07
Nathalie Delanoë, de l'Elixir des couleurs, vous accueille dans son atelier pour vous faire découvrir la peinture sur mobilier.
L'Elixir des Couleurs 17 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 84 02 66 lelixirdescouleurs@gmail.com
English :
Nathalie Delanoë, from l'Elixir des couleurs, welcomes you to her workshop to help you discover furniture painting.
