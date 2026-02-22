Portes ouvertes de L’Elixir des Couleurs #7 Journées Européennes des Métiers d’Art L’Elixir des Couleurs Romans-sur-Isère

Portes ouvertes de L’Elixir des Couleurs #7 Journées Européennes des Métiers d’Art

L’Elixir des Couleurs 17 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-12

2026-04-07

Nathalie Delanoë, de l’Elixir des couleurs, vous accueille dans son atelier pour vous faire découvrir la peinture sur mobilier.

L’Elixir des Couleurs 17 Place Maurice Faure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 84 02 64 lelixirdescouleurs@gmail.com

English :

Nathalie Delanoë, from l’Elixir des couleurs, welcomes you to her workshop to help you discover furniture painting.

