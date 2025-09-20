Portes ouvertes de l’entreprise Stratiforme industries Stratiforme industries Bersée

Portes ouvertes de l’entreprise Stratiforme industries Stratiforme industries Bersée samedi 20 septembre 2025.

Portes ouvertes de l’entreprise Stratiforme industries Samedi 20 septembre, 08h30 Stratiforme industries Nord

Tout public – Sans inscription

Début : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Portes ouvertes de Stratiforme industries

• Visite guidée immersive (~50 minutes)

Découvrez nos différents ateliers aux côtés de nos chefs d’atelier passionnés, qui partageront leur savoir-faire et leur univers technique unique.

• Démonstrations en direct

Assistez à la fabrication et aux procédés innovants de nos composites en conditions réelles.

• Surprises et animations

Profitez de moments ludiques et interactifs pensés pour petits et grands.

• Convivialité garantie

Une collation sera offerte pour partager un moment chaleureux entre passionnés, curieux et professionnels.

• Atelier découverte (sur réservation__)

Expérimentez notre métier et plongez au cœur de notre savoir-faire.

Pourquoi venir ?

• Explorer les coulisses d’une industrie innovante.

• Comprendre comment les composites transforment l’industrie et participent à un futur plus durable.

• Vivre une expérience inspirante en famille.

Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble le patrimoine industriel et l’avenir des matériaux composites !

Stratiforme industries 570 rue du Pavé 59235 Bersée Bersée 59235 Nord Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

Pévèle Carembault