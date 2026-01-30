Portes Ouvertes de Léon Temps Danse Léon

Portes Ouvertes de Léon Temps Danse

Salle de la Huchette Léon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Rendez-vous à 16h pour le goûter avec un vente de gâteaux

Début du spectacle 17h30

Tapas et boissons pour partager un moment convivial après le spectacle*

Tirage au sort des lots de la tombola un panier garni à gagner pendant l’entracte pour la personne qui devinera son poids.

Entrée libre. .

Salle de la Huchette Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 93 92 63

English : Portes Ouvertes de Léon Temps Danse

