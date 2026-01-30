Portes Ouvertes de Léon Temps Danse Léon
Portes Ouvertes de Léon Temps Danse Léon samedi 21 février 2026.
Portes Ouvertes de Léon Temps Danse
Salle de la Huchette Léon Landes
2026-02-21
Rendez-vous à 16h pour le goûter avec un vente de gâteaux
Début du spectacle 17h30
Tapas et boissons pour partager un moment convivial après le spectacle*
Tirage au sort des lots de la tombola un panier garni à gagner pendant l’entracte pour la personne qui devinera son poids.
Entrée libre. .
Salle de la Huchette Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 93 92 63
mis à jour le 2026-01-28