Portes ouvertes de l’EPEAM

Avenue de la Bourdonnais A l’arrière du centre social Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-01

Mercredi 1er et jeudi 2 avril 2026

Portes ouvertes de l’EPEAM dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme

De 10h à 16h.

Ouvert à tous. .

Avenue de la Bourdonnais A l’arrière du centre social Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France epeam62@gmail.com

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English :

L’événement Portes ouvertes de l’EPEAM Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage