Portes ouvertes de l’EPEAM Le Touquet-Paris-Plage
Portes ouvertes de l’EPEAM Le Touquet-Paris-Plage mercredi 1 avril 2026.
Portes ouvertes de l’EPEAM
Avenue de la Bourdonnais A l’arrière du centre social Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-01
Mercredi 1er et jeudi 2 avril 2026
Portes ouvertes de l’EPEAM dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme
De 10h à 16h.
Ouvert à tous. .
Avenue de la Bourdonnais A l’arrière du centre social Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France epeam62@gmail.com
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English :
L’événement Portes ouvertes de l’EPEAM Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage