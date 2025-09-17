Portes ouvertes de l’EPJ Espace Pluriel Jeunes Istres

Portes ouvertes de l’EPJ Espace Pluriel Jeunes Istres mercredi 17 septembre 2025.

Portes ouvertes de l’EPJ

Mercredi 17 septembre 2025 de 10h à 17h. Espace Pluriel Jeunes 16 Place Champollion Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-17 10:00:00

fin : 2025-09-17 17:00:00

2025-09-17

Un rendez-vous convivial pour découvrir l’ensemble des services proposés par l’EPJ aides financières (permis, études supérieures…), accompagnement scolaire coup de pouce , réductions partenaires, événements culturels et festifs…

Une occasion idéale pour s’informer et adhérer OFFRE EXCEPTIONNELLE la carte EPJ sera à 1€ lors de cette journée ! Ces portes ouvertes de l’EPJ sont un temps fort de l’année, dédié à l’information et la présentation de nos services, aux lycéens, collégiens, mais aussi aux parents et étudiants de la ville d’Istres.



Tout au long de cette journée, l’EPJ aura le plaisir de vous rencontrer, d’échanger et de vous faire découvrir les nombreux avantages de la carte EPJ Aides financières (permis de conduire, études supérieures, projets autonomes..), programme d’accompagnement scolaire « coup de pouce », tarifs préférentiels dans les commerces istréens …).



L’EPJ présentera ses évènements Eternellement Manga, le Show des Restos, Prévention Jeunes, la journée des métiers de la défense et de la sécurité, la Grande scène du téléthon et tant d’autres…



Sans oublier toutes les informations concernant le BAFA, le PSC1 et les dispositifs mis en place pour les Jeunes !



Enfin, vous pourrez visiter la structure .

Espace Pluriel Jeunes 16 Place Champollion Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 25 19

English :

A friendly get-together to discover all the services offered by the EPJ: financial aid (driving licence, higher education?), « coup de pouce » school support, partner discounts, cultural and festive events?

German :

Ein geselliges Treffen, um das gesamte Angebot des EPJ zu entdecken: finanzielle Unterstützung (Führerschein, Hochschulstudium?), Schulbegleitung « coup de pouce », Partnerrabatte, kulturelle und festliche Veranstaltungen?

Italiano :

Un incontro amichevole per scoprire tutti i servizi offerti dall’EPJ: aiuti finanziari (patente di guida, istruzione superiore, ecc.), sostegno scolastico, sconti per i partner, eventi culturali e festivi, ecc

Espanol :

Un encuentro amistoso para descubrir todos los servicios que ofrece la EPJ: ayudas financieras (permiso de conducir, estudios superiores, etc.), apoyo escolar, descuentos para socios, actos culturales y festivos, etc

