Portes ouvertes de l’ÉSAD Pyrénées TARBES Tarbes

Bienvenue à l’Ecole Supérieure d’art et de design des Pyrénées !

HORAIRES D’OUVERTURE

Vendredi 14h à 17h

Samedi 10h à 17h

Envie d’étudier l’art et le design ? À la recherche d’une formation supérieure ? Curieux de vous essayer à des pratiques artistiques ?

L’École supérieure d’art et de design des Pyrénées est un lieu de création et de formation artistique. Établi à Pau et Tarbes, l’établissement forme dans les domaines de l’art, l’art-céramique et du design graphique multimédia. Il dispense des formations post-bac à destination d’étudiants et des ateliers et cours publics ouverts à tous (enfants, adolescents, adultes).

Venez profiter de notre journée portes ouvertes pour découvrir nos cursus en enseignement supérieur et nos ateliers et cours publics !

English :

Welcome to the Ecole Supérieure d’art et de design des Pyrénées!

OPENING HOURS

Friday: 2pm to 5pm

Saturday: 10am to 5pm

Interested in studying art and design? Looking for higher education? Curious to try your hand at artistic practices?

The École supérieure d?art et de design des Pyrénées is a place for artistic creation and training. Based in Pau and Tarbes, the school offers training in the fields of art, ceramic art and multimedia graphic design. It offers post-baccalaureate training for students and public workshops and courses open to all (children, teenagers, adults).

Come and take advantage of our open day to find out more about our higher education courses, workshops and public courses!

