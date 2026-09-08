Portes Ouvertes de l’ESAT Arc en Ciel Beaupréau Beaupréau-en-Mauges
vendredi 16 octobre 2026 · Beaupréau · Beaupréau-en-Mauges
Informations pratiques
Beaupréau-en-Mauges
Portes Ouvertes de l’ESAT Arc en Ciel
Beaupréau 2 Rue du Cerisier Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 10:00:00
fin : 2026-10-16 18:00:00
Date(s) :
2026-10-16
Venez découvrir la vie à l’ESAT Arc en Ciel de Beaupréau !
Une journée pour découvrir leurs ateliers, leurs activités, leurs savoir-faire et rencontrer les personnes qui font vivre l’ESAT au quotidien. Professionnels, partenaires, familles, curieux… vous êtes tous les bienvenus ! .
Beaupréau 2 Rue du Cerisier Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 63 06 35 contact@esataec.fr
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English :
Come discover life at the ESAT Arc en Ciel in Beaupr%E9au!
L’événement Portes Ouvertes de l’ESAT Arc en Ciel Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-09-08 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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