Informations pratiques

Cholet

Portes ouvertes de l’ESAT Arc en Ciel

9 rue de Tours Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

.

9 rue de Tours Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 19 12 contact@esataec.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Portes ouvertes de l’ESAT Arc en Ciel Cholet a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme du Choletais