AGENDA · Cholet
Portes ouvertes de l’ESAT Arc en Ciel Cholet
vendredi 16 octobre 2026 · Cholet
Informations pratiques
Cholet
Portes ouvertes de l’ESAT Arc en Ciel
9 rue de Tours Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
.
9 rue de Tours Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 19 12 contact@esataec.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Portes ouvertes de l’ESAT Arc en Ciel Cholet a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme du Choletais
À voir aussi à Cholet (Maine-et-Loire)
- Visite découverte du Centre Horticole Municipal Cholet 17 septembre 2026
- les 8 centres sociaux de Cholet Agglomération ouvrent leurs portes entre le 18 et le 20 septembre 2026 dans les 8 centres sociaux de Cholet Agglomeration Cholet 18 septembre 2026
- Portes Ouvertes Résidence Séniors Foch Cholet 18 septembre 2026
- Soirée Jeux de Société Cholet 18 septembre 2026
- Visites théâtralisées de l’Espace Jean Guichard par la TRPL Espace Jean Guichard / Théâtre Interlude Cholet 19 septembre 2026