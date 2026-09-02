UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cholet

Portes ouvertes de l’ESAT Arc en Ciel Cholet

vendredi 16 octobre 2026 · Cholet

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Adresse
9 rue de Tours
Ville
49300 Cholet
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Cholet

Portes ouvertes de l’ESAT Arc en Ciel

9 rue de Tours Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-16

  .

9 rue de Tours Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 19 12  contact@esataec.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Portes ouvertes de l’ESAT Arc en Ciel Cholet a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme du Choletais

À voir aussi à Cholet (Maine-et-Loire)