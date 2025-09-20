Portes ouvertes de l’ETMT TARBES Tarbes

Portes ouvertes de l'ETMT TARBES samedi 20 septembre 2025.

Portes ouvertes de l’ETMT

TARBES 42 rue Pasteur Tarbes Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Les membres de l’école de Musique et Traditions présenteront au public tous ses ateliers de pratique instrumentale, de chant et de danse.

+33 6 17 45 45 21 etmt@laposte.net

English :

Members of the École de Musique et Traditions will be presenting all their instrumental, singing and dance workshops to the public.

German :

Die Mitglieder der Schule für Musik und Traditionen werden dem Publikum alle ihre Workshops für Instrumentalunterricht, Gesang und Tanz vorstellen.

Italiano :

I membri della Scuola di Musica e Tradizioni presenteranno al pubblico tutti i loro laboratori strumentali, di canto e di danza.

Espanol :

Los miembros de la Escuela de Música y Tradiciones presentarán al público todos sus talleres de instrumentos, canto y danza.

