Portes ouvertes de l’Évasion Médiathèque l’Évasion Thénezay

Portes ouvertes de l’Évasion 3 – 5 octobre Médiathèque l’Évasion Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T15:30:00 – 2025-10-03T18:30:00

Fin : 2025-10-05T10:00:00 – 2025-10-05T12:00:00

Portes ouvertes de la Médiathèque l’Évasion, rencontre avec un peintre, sérigraphe et sculpteur FATMAT qui exposera tout le mois d’octobre ses tableaux.

Visite guidée, jeux surprises et lecture à voix haute

Médiathèque l’Évasion 10 bis place de l’hôtel de ville 79390 Thénezay Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine http://bibliotheque-thenezay.fr Médiathèque inaugurée le 7 septembre 2025

Lieu convivial autour de la lecture, des médias et de la créativité Parking avec emplacement pour les personnes à mobiblité réduite

