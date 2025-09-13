Portes Ouvertes de l’Hexen Boisse

Portes Ouvertes de l’Hexen Boisse samedi 13 septembre 2025.

Portes Ouvertes de l’Hexen

28 Chemin de Bourdeil Boisse Dordogne

Gratuit

2025-09-13

2025-09-13

2025-09-13

Venez comprendre comment le cheval apprend avec David Doucinot

– Master Class avec les élèves de David

– Ateliers (van, dressage, obstacles, equifeel…)

– Démonstrations

– Offres spéciales « Portes Ouvertes 2025 », réductions jusqu’à -50%

Food Truck « La Pause Gourmande » sur place !

Exposants

– Équinambule (matériel artisanal)

– Équine Naturelle (produits et compléments)

– Aux soins des Anim’eau (massages et soins)

– ML Photography

Accueil du public à partir de 9h30. .

28 Chemin de Bourdeil Boisse 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 41 26 84 lhexen@hotmail.com

