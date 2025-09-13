Portes Ouvertes de l’Hexen Boisse
Portes Ouvertes de l’Hexen Boisse samedi 13 septembre 2025.
Portes Ouvertes de l’Hexen
28 Chemin de Bourdeil Boisse Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Venez comprendre comment le cheval apprend avec David Doucinot
– Master Class avec les élèves de David
– Ateliers (van, dressage, obstacles, equifeel…)
– Démonstrations
– Offres spéciales « Portes Ouvertes 2025 », réductions jusqu’à -50%
Food Truck « La Pause Gourmande » sur place !
Exposants
– Équinambule (matériel artisanal)
– Équine Naturelle (produits et compléments)
– Aux soins des Anim’eau (massages et soins)
– ML Photography
Accueil du public à partir de 9h30. .
28 Chemin de Bourdeil Boisse 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 41 26 84 lhexen@hotmail.com
English : Portes Ouvertes de l'Hexen
German : Portes Ouvertes de l'Hexen
Italiano :
Espanol : Portes Ouvertes de l'Hexen
