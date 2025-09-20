Portes Ouvertes de l’IFSI Saverne
Portes Ouvertes de l’IFSI Saverne samedi 20 septembre 2025.
Portes Ouvertes de l’IFSI
Château des Rohan Saverne Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-20 14:00:00
2025-09-20
L’Institut de formation en soins infirmiers vous ouvre ses portes dans l’aile Nord du Château des Rohan pour les journées du patrimoine ! .
Château des Rohan Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 67 85
