Portes ouvertes de l’Institut Joaillerie Cartier Institut Joaillerie Cartier Paris

Portes ouvertes de l’Institut Joaillerie Cartier Institut Joaillerie Cartier Paris samedi 20 septembre 2025.

Portes ouvertes de l’Institut Joaillerie Cartier 20 et 21 septembre Institut Joaillerie Cartier Paris

Les inscriptions ouvriront le lundi 1er septembre 2025 à 9h au lien suivant : https://register.cartier.com/fr/fr-journeesdupatrimoine-2509. L’inscription est obligatoire et les billets sont strictement nominatifs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Cartier vous invite à découvrir ses savoir-faire joailliers à travers un parcours créé sur mesure, au sein de son Institut Joaillerie Cartier, à Paris. Cette année, le parcours célèbrera les pierres qui sont le point de départ de toute création pour la Maison, et vous donnera la possibilité d’échanger avec les artisans dont le coeur de métier est de les sublimer. Vous aurez également l’opportunité de vous initier directement, à leurs côtés, à l’établi.

Le parcours de visite est en français. Il comprend des marches et des escaliers.

Institut Joaillerie Cartier Paris 75009 Paris Paris Paris Île-de-France

Savoir-faire joailliers

Antoine Pividori @ Cartier