Les 28 et 29 mars prochains, l’Institut National du Nautisme (I2N) ouvrira exceptionnellement ses portes au public à l’occasion des Foils Journées Baie de Quiberon 2026.

Durant ces deux journées, les visiteurs pourront découvrir l’établissement, ses domaines d’expertise et son histoire à travers des visites guidées proposées par le service patrimoine d’Auray Quiberon Terre Atlantique.

De nombreuses activités gratuites seront également proposées aux petits comme aux grands baptêmes de plongée, séances de homeboard, trottinathlon, et bien d’autres disciplines à tester.

Un salon dédié aux métiers du nautisme et du maritime permettra aussi au public de s’informer sur ces secteurs qui recrutent. Plusieurs établissements de formation seront présents, dont l’École Nationale Supérieure Maritime (ENSM), l’AFPA, le GRETA et le Lycée du Guesclin d’Auray.

Tout au long du week-end, les visiteurs pourront également profiter du spectacle des régates et des essais en mer, organisés dans le cadre de l’ultime édition des Foils Journées Baie de Quiberon. .

