Portes ouvertes de l’IUT

6 Rue Georges Brassens Issoudun Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 09:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-03-07

L’IUT de l’Indre organise ses portes ouvertes les samedis 7 février et 7 mars 2026, de 9h à 17h.

À Issoudun, les visiteurs pourront échanger avec les étudiants et les enseignants des BUT Management de la Logistique et des Transports (MLT) et Techniques de Commercialisation (TC), mais aussi découvrir les logements du CROUS, de l’OPAC ou encore la vie étudiante et les projets mis en place tout au long de l’année par les étudiants.

Le site de Châteauroux sera également ouvert pour présenter les départements Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) et Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII). .

6 Rue Georges Brassens Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 25 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The IUT de l’Indre will be holding its open house on Saturday February 7 and Saturday March 7, 2026, from 9am to 5pm.

L’événement Portes ouvertes de l’IUT Issoudun a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Pays d’Issoudun