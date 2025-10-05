Portes ouvertes de l’Oasis de Brocéliande Paimpont

Portes ouvertes de l’Oasis de Brocéliande Paimpont dimanche 5 octobre 2025.

704 Les Rues Bretonnes Paimpont Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 12:00:00

2025-10-05

Nous vous accueillons le Dimanche 5 Octobre pour des Portes Ouvertes, nous vous partageons notre chemin, notre réalité, nos difficultés et nos réussites à la création d’un lieu autonome et résilient.

Au programme: accueil, visite, échanges

De 10 h à 12h.

Arrivée dès 9h30. Auberge espagnole pour ceux qui souhaitent poursuivre.

La réservation est indispensable

par message mail ou via le site .

704 Les Rues Bretonnes Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne

