Portes ouvertes de l’Oasis de Brocéliande Paimpont
704 Les Rues Bretonnes Paimpont Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-05 10:00:00
fin : 2025-10-05 12:00:00
Nous vous accueillons le Dimanche 5 Octobre pour des Portes Ouvertes, nous vous partageons notre chemin, notre réalité, nos difficultés et nos réussites à la création d’un lieu autonome et résilient.
Au programme: accueil, visite, échanges
De 10 h à 12h.
Arrivée dès 9h30. Auberge espagnole pour ceux qui souhaitent poursuivre.
La réservation est indispensable
par message mail ou via le site .
704 Les Rues Bretonnes Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 82 15 22 51
