Portes ouvertes de l’Observatoire Radioastronomique, Observatoire Radioastronomique, Nançay

Informations pratiques

Portes ouvertes de l’Observatoire Radioastronomique Dimanche 20 septembre, 10h00 Observatoire Radioastronomique Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Conférences grand public « Les instruments historiques de l’Observatoire Radioasteonomique de Nançay ».

Conférence grand public « Détection des ondes gravitationnelles ».

Conférence grand public « Électronique d’un radiotélescope ».

Visite des instruments.

Promenade en calèches.

Animations proposées par le SpaceBus (https://www.spacebusfrance.fr/).

Activités ludiques scientifiques.

Antennes historiques au Jardin des Antennes (en collaboration avec le Pôle des Étoiles).

Observatoire Radioastronomique Route de Souesmes 18330 Nançay Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire 02 48 51 82 41 https://www.obs-nancay.fr/ https://www.facebook.com/Observatoire.Nancay/;https://twitter.com/Observ_Nancay;http://www.obspm.fr;https://www.poledesetoiles.fr/;http://www.cnrs.fr/;http://www.univ-orleans.fr/;https://www.univ-orleans.fr/osuc [{« link »: « https://www.spacebusfrance.fr/ »}] Station de Radioastronomie. Observatoire astronomique qui observe les astres, et développe les instruments du futur. Ce laboratoire de recherche dépend de l’Observatoire de Paris, du CNRS et de l’Université d’Orléans. Autoroute A71, Sortie Salbris, D944 direction Bourges. A Nançay, D29 direction Souesmes.

Conférences grand public « Les instruments historiques de l’Observatoire Radioasteonomique de Nançay »

©Sylvain Cnudde