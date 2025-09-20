Portes Ouvertes de l’OKKO Hôtels Troyes Centre Troyes

OKKO HOTELS Troyes Centre Troyes Aube

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20

Venez découvrir le nouvel établissement contemporain et chaleureux. Une immersion au cœur du design, du savoir-faire hôtelier, et des petites attentions qui font toute la différence.



Que vous soyez passionné d’architecture, curieux de découvrir les coulisses de l’hôtellerie, ou simplement en quête d’un moment convivial… nous vous attendons nombreux ! .

OKKO HOTELS Troyes Centre Troyes 10000 Aube Grand Est troyes1001@okkohotels.com

