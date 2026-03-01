Portes ouvertes de l’Outil en main L’outil en main Fontenay-le-Comte
Portes ouvertes de l’Outil en main
L’outil en main 9 11 rue Joseph Duranteau Fontenay-le-Comte Vendée
Entrez dans les ateliers de l’association
L’Outil en Main a pour but l’initiation des jeunes aux métiers manuels, de l’artisanat et du patrimoine, dont les métiers d’art.
Portes ouvertes le 28 mars de 10h à 18h exposition et démonstrations de métiers d’art, ainsi que plateau de voitures anciennes avec RVD la Caillère. .
L’outil en main 9 11 rue Joseph Duranteau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 85 38 27 40 loutilenmain.pflc@gmail.com
English :
Enter the association’s workshops
