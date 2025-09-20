Portes ouvertes de maquettes modélisme AVIPAR Saint-Brevin-les-Pins

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découverte du patrimoine de Saint-Brévin en maquettes.

Samedi et dimanche de 14h à 18h

RDV : Impasse Penfour

Org. par : AVIPAR

AVIPAR Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire

société des historiens du pays de retz