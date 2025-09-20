Portes ouvertes de maquettes modélisme AVIPAR Saint-Brevin-les-Pins
Portes ouvertes de maquettes modélisme AVIPAR Saint-Brevin-les-Pins samedi 20 septembre 2025.
Portes ouvertes de maquettes modélisme 20 et 21 septembre AVIPAR Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Découverte du patrimoine de Saint-Brévin en maquettes.
Samedi et dimanche de 14h à 18h
RDV : Impasse Penfour
Org. par : AVIPAR
AVIPAR Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire
société des historiens du pays de retz