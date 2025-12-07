Portes Ouvertes de Noël à Bel-Air La Royère Cars

Portes Ouvertes de Noël à Bel-Air La Royère

1350 Rue Georges Carreau Cars Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Le château Bel-Air La Royère vous convient à une journée Portes Ouvertes le 07 décembre !

Au programme dégustation de vins, artisans locaux, encas gourmands et une ambiance festive pour se plonger dans l’atmosphère de Noël. .

1350 Rue Georges Carreau Cars 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 90 20 04 chateaubelairlaroyere@gmail.com

