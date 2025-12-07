Portes Ouvertes de Noël à Bel-Air La Royère Cars
Portes Ouvertes de Noël à Bel-Air La Royère Cars dimanche 7 décembre 2025.
Portes Ouvertes de Noël à Bel-Air La Royère
1350 Rue Georges Carreau Cars Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Le château Bel-Air La Royère vous convient à une journée Portes Ouvertes le 07 décembre !
Au programme dégustation de vins, artisans locaux, encas gourmands et une ambiance festive pour se plonger dans l’atmosphère de Noël. .
1350 Rue Georges Carreau Cars 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 90 20 04 chateaubelairlaroyere@gmail.com
English : Portes Ouvertes de Noël à Bel-Air La Royère
German : Portes Ouvertes de Noël à Bel-Air La Royère
Italiano :
Espanol : Portes Ouvertes de Noël à Bel-Air La Royère
L’événement Portes Ouvertes de Noël à Bel-Air La Royère Cars a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Blaye