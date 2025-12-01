Portes ouvertes de Noël à l’atelier de Pascal Dechenaud Atelier de Pascal Dechenaud Nanton

Portes ouvertes de Noël à l’atelier de Pascal Dechenaud

Atelier de Pascal Dechenaud 237 Rue du 4 Septembre 1944 Nanton Saône-et-Loire

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 12:00:00

Sculptures, Peintures et Créations Uniques à Nanton

Venez découvrir l’univers singulier et foisonnant de Pascal Déchenaud, artiste plasticien à Nanton, lors de ses portes ouvertes de Noël.

L’atelier se transforme pour l’occasion en une véritable galerie éphémère où la magie de l’art rencontre l’esprit festif de fin d’année. Vous y trouverez une sélection d’œuvres originales, idéales pour des cadeaux uniques et porteurs de sens

Sculptures fascinantes, jouant avec les formes, les matières et les émotions.

Peintures aux couleurs vibrantes ou aux nuances profondes, invitant au voyage.

Objets de décoration et créations de petit format, parfaits pour offrir une touche d’artisanat d’art.

C’est l’occasion privilégiée de rencontrer l’artiste, d’échanger sur sa démarche et de dénicher l’œuvre qui illuminera votre intérieur ou celui de vos proches.

Parking dans la cour. .

Atelier de Pascal Dechenaud 237 Rue du 4 Septembre 1944 Nanton 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 60 83 68

