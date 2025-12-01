Portes ouvertes de Noël au Château Guillaume Blanc Château Guillaume Blanc Saint-Philippe-du-Seignal

Portes ouvertes de Noël au Château Guillaume Blanc

Château Guillaume Blanc 432 impasse Guillaume Blanc Saint-Philippe-du-Seignal Gironde

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Portes ouvertes de Noël au Château Guillaume Blanc le dimanche 21 Décembre de 10h à 18h.

Assiettes Huîtres vin blanc 10€.

Charcuterie Fromage à partager 15€.

Venez découvrir nos coffrets de Noël, déjà prêts ou à composer vous même au grès de vos envies, objets sérigraphiés, produits locaux (miel, foie gras, autres produits au canard, biscuits sucrés ou salés, chocolats…)

Ateliers enfants gratuits.

Dégustation et visites de nos chais.

Verre de l’amitié offert.

Tirage de la tombola à 17h.

Renseignements au 05 57 46 48 16. .

