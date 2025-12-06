Portes ouvertes de Noël au Cocon Breitenbach

Portes ouvertes de Noël au Cocon Breitenbach samedi 6 décembre 2025.

Portes ouvertes de Noël au Cocon

3 place de l’Eglise Breitenbach Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 16:00:00

2025-12-06

Venez partager un moment convivial autour d’un verre de vin chaud, de maneles et de bredeles !

Idées cadeaux et bien-être pour les fêtes bons cadeaux et coffrets de soins du Cocon, offres de Cindy Jermann Kinésiologue, coffrets cadeaux Aux Portes de l’Éveil, produits Secrets de Miel, jolis attrapes-soleil.

L’occasion idéale pour découvrir nos univers et préparer vos cadeaux de Noël dans une ambiance chaleureuse et festive. .

3 place de l’Eglise Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 57 21 14 rischelodie@yahoo.fr

