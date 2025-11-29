Portes-ouvertes de Noël au Domaine de Bois-Mozé et au Domaine Escogriffe Le Bois-Mozé Brissac Loire Aubance
Portes-ouvertes de Noël au Domaine de Bois-Mozé et au Domaine Escogriffe
Le Bois-Mozé Domaine de Bois-Mozé Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 19:00:00
Une porte-ouvertes, deux domaines viticoles !
Le Domaine de Bois Mozé vous ouvre ses portes pour un week-end festif et convivial !
Ce que nous vous concoctons dégustations de nos différentes cuvées à travers le chai et le caveau, découverte de nos nouveaux millésimes et de cuvées inédites, rencontre avec des artisans, créateurs et producteurs, ainsi que des animations pour petits et grands !
Un rendez-vous chaleureux pour célébrer la passion du vin et la magie des fêtes. .
Le Bois-Mozé Domaine de Bois-Mozé Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 91 28 accueil@bois-moze.fr
English :
One open house, two wineries!
German :
Ein Tag der offenen Tür, zwei Weingüter!
Italiano :
Una casa aperta, due cantine!
Espanol :
Una jornada de puertas abiertas, dos bodegas
