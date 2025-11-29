Portes-ouvertes de Noël au Domaine de Bois-Mozé et au Domaine Escogriffe Le Bois-Mozé Brissac Loire Aubance

Portes-ouvertes de Noël au Domaine de Bois-Mozé et au Domaine Escogriffe

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 19:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Une porte-ouvertes, deux domaines viticoles !

Le Domaine de Bois Mozé vous ouvre ses portes pour un week-end festif et convivial !

Ce que nous vous concoctons dégustations de nos différentes cuvées à travers le chai et le caveau, découverte de nos nouveaux millésimes et de cuvées inédites, rencontre avec des artisans, créateurs et producteurs, ainsi que des animations pour petits et grands !

Un rendez-vous chaleureux pour célébrer la passion du vin et la magie des fêtes. .

Le Bois-Mozé Domaine de Bois-Mozé Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 91 28 accueil@bois-moze.fr

English :

One open house, two wineries!

German :

Ein Tag der offenen Tür, zwei Weingüter!

Italiano :

Una casa aperta, due cantine!

Espanol :

Una jornada de puertas abiertas, dos bodegas

