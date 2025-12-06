PORTES OUVERTES DE NOËL AU DOMAINE MAS ORIGINE Montpeyroux

PORTES OUVERTES DE NOËL AU DOMAINE MAS ORIGINE

Saint-Étienne Montpeyroux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

13h30 18h

Entrée libre

Mas Origine, Route de Saint-Etienne 34150 Montpeyroux

0626429435

Le domaine Mas Origine ouvre ses portes pour les fêtes de fin d’année, dimanche 14 décembre. Au programme un corner idées cadeaux avec des coffrets gourmands à composer soi-même, des bons cadeaux, une sélection de vins pour les repas…

Dégustation de vin chaud maison, de chocolat chaud et crêpes faites sur place.

Atelier pour les enfants atelier de création d’étiquette Ma bouteille de Noël , coloriage de Noël, jeux.

Photo avec le Père Noël de 15h30 à 16h30. Photo gratuite.

Visite de la cave à 14h30 et 16h pour tout savoir sur le travail du domaine viticole.

Tombola un ticket offert à chaque visiteur, tirage à 17h30. .

Saint-Étienne Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie +33 6 26 42 94 35

English :

1:30 pm 6 pm

Free admission

Mas Origine, Route de Saint-Etienne 34150 Montpeyroux

0626429435

