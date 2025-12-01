Portes ouvertes de Noël au Domaine Ratron Souzay-Champigny

Portes ouvertes de Noël au Domaine Ratron

Chemin des Cordeliers Souzay-Champigny Maine-et-Loire

Début : 2025-12-13 09:30:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

Marie-Françoise Ratron et son équipe vous donne rendez-vous toute la journée du 13 décembre à l’occasion de ses premières portes ouvertes de Noël !

Liées par une amitié sincère et un parcours de vie commun, Sylvie Plessis et Marie-Françoise Ratron ont aujourd’hui le bonheur de vous inviter à une journée portes ouvertes, le samedi 13 décembre 2025.

Toutes deux vigneronnes passionnées, Sylvie cultive son art au cœur de l’Anjou, au Moulin de Chauvigné, tandis que Marie-Françoise perpétue l’esprit du Saumurois au Domaine Ratron Clos des Cordeliers.

Deux terroirs voisins, deux sensibilités, une même envie de partage.

À l’approche des fêtes, cette journée est aussi l’occasion de préparer vos tables et vos cadeaux de belles bouteilles à glisser au pied du sapin, à offrir ou à savourer en famille.

Au programme de la journée

• Visites de caves à 11h, 14h et 16h

• Dégustation des vins Anjou Saumur en compagnie du Moulin de Chauvigné

• Découverte d’une spécialité locale les fouées

• Espaces coffrets cadeaux, profitez de ce moment pour préparer vos cadeaux de fêtes de fin d’année

• Récréation en famille ou entre amis chasse aux trésors des P’tits Bouchons, parcours libre, jeux à disposition

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 13 décembre 2025 de 9h30 à 18h.

Chemin des Cordeliers Souzay-Champigny 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 95 48 animations@clos-des-cordeliers.com

English :

Marie-Françoise Ratron and her team look forward to seeing you all day on December 13 for their first Christmas open house!

