Portes ouvertes de Noël au Domaine Ratron Souzay-Champigny
Chemin des Cordeliers Souzay-Champigny Maine-et-Loire
Marie-Françoise Ratron et son équipe vous donne rendez-vous toute la journée du 13 décembre à l’occasion de ses premières portes ouvertes de Noël !
Liées par une amitié sincère et un parcours de vie commun, Sylvie Plessis et Marie-Françoise Ratron ont aujourd’hui le bonheur de vous inviter à une journée portes ouvertes, le samedi 13 décembre 2025.
Toutes deux vigneronnes passionnées, Sylvie cultive son art au cœur de l’Anjou, au Moulin de Chauvigné, tandis que Marie-Françoise perpétue l’esprit du Saumurois au Domaine Ratron Clos des Cordeliers.
Deux terroirs voisins, deux sensibilités, une même envie de partage.
À l’approche des fêtes, cette journée est aussi l’occasion de préparer vos tables et vos cadeaux de belles bouteilles à glisser au pied du sapin, à offrir ou à savourer en famille.
Au programme de la journée
• Visites de caves à 11h, 14h et 16h
• Dégustation des vins Anjou Saumur en compagnie du Moulin de Chauvigné
• Découverte d’une spécialité locale les fouées
• Espaces coffrets cadeaux, profitez de ce moment pour préparer vos cadeaux de fêtes de fin d’année
• Récréation en famille ou entre amis chasse aux trésors des P’tits Bouchons, parcours libre, jeux à disposition
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 13 décembre 2025 de 9h30 à 18h.
Visites de caves à 11h, 14h et 16h. .
Chemin des Cordeliers Souzay-Champigny 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 95 48 animations@clos-des-cordeliers.com
English :
Marie-Françoise Ratron and her team look forward to seeing you all day on December 13 for their first Christmas open house!
