Portes Ouvertes de Noël Au jardin Fleuri Duttlenheim

Portes Ouvertes de Noël Au jardin Fleuri

47 rue du general de gaulle Duttlenheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-22 2025-11-23

Le Jardin fleuri vous attends pour ses traditionnelles portes ouvertes, avec la participation des vins Dolder et de l’écrin du soir.

Vin chaud et bredeles vous sont offerts, pour tout achat un petit cadeau vous sera offert.

1€ par article vendu sera reversé à l’association Le Combat de Noa. .

47 rue du general de gaulle Duttlenheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 71 46 info.aujardinfleuri@sfr.fr

