Portes ouvertes de Noël de l’atelier BOTSUAK Atelier Botsuak Lupersat

Portes ouvertes de Noël de l’atelier BOTSUAK
Atelier Botsuak 18 Chez Latour Lupersat Creuse
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-21
2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20
PORTES OUVERTES de Noël de L’Atelier Botsuak artisan d’art marionnettiste
– Visite gratuite de l’atelier
– Vente de créations originales
-Marionnettes , figurines articulées
-Foulards en soie naturelle peinte à la main
-Tableaux , linogravures ( cartes de voeux, …), petits objets décoratifs
Prix à partir de 4€
CB non disponible
Renseignements Laurence Kus
06 11 28 50 52 ou atelier.botsuak@gmail.com .
Atelier Botsuak 18 Chez Latour Lupersat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 28 50 52 atelier.botsuak@gmail.com
