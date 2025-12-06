Portes ouvertes de Noël de l’atelier BOTSUAK Atelier Botsuak Lupersat

Portes ouvertes de Noël de l’atelier BOTSUAK

Atelier Botsuak 18 Chez Latour Lupersat Creuse

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-21

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20

PORTES OUVERTES de Noël de L’Atelier Botsuak artisan d’art marionnettiste

– Visite gratuite de l’atelier

– Vente de créations originales

-Marionnettes , figurines articulées

-Foulards en soie naturelle peinte à la main

-Tableaux , linogravures ( cartes de voeux, …), petits objets décoratifs

Prix à partir de 4€

CB non disponible

Renseignements Laurence Kus

06 11 28 50 52 ou atelier.botsuak@gmail.com .

