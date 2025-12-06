Portes ouvertes de Noël de l’atelier BOTSUAK Atelier Botsuak Lupersat

Portes ouvertes de Noël de l'atelier BOTSUAK

Atelier Botsuak 18 Chez Latour Lupersat Creuse

Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-21

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20

PORTES OUVERTES de Noël de L’Atelier Botsuak artisan d’art marionnettiste

– Visite gratuite de l’atelier
– Vente de créations originales
-Marionnettes , figurines articulées
-Foulards en soie naturelle peinte à la main
-Tableaux , linogravures ( cartes de voeux, …), petits objets décoratifs
Prix à partir de 4€

CB non disponible
Renseignements Laurence Kus
06 11 28 50 52 ou atelier.botsuak@gmail.com   .

Atelier Botsuak 18 Chez Latour Lupersat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 28 50 52  atelier.botsuak@gmail.com

