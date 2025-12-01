Portes ouvertes de Noël de l’Atelier Vilcaz L’atelier de peinture Corinne Vilcaz Villeneuve-sur-Lot

Portes ouvertes de Noël de l’Atelier Vilcaz

L’atelier de peinture Corinne Vilcaz 18 Chemin de Massanès Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-21 18:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Sous les lumières scintillantes et les parfums de gâteaux de Noël qui vous seront offerts, je vous invite à découvrir mes nouvelles œuvres, à flâner, déguster, échanger et peut-être à trouver le cadeau qui parlera au cœur.

Ouvert à toutes et à tous.

L’atelier de peinture Corinne Vilcaz 18 Chemin de Massanès Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 49 69

English : Portes ouvertes de Noël de l’Atelier Vilcaz

Under the twinkling lights and scents of the Christmas cakes on offer, I invite you to discover my new works, to stroll, to taste, to exchange and perhaps to find the gift that will speak to the heart.

Open to all.

German : Portes ouvertes de Noël de l’Atelier Vilcaz

Unter glitzernden Lichtern und dem Duft von Weihnachtsgebäck, das Ihnen angeboten wird, lade ich Sie ein, meine neuen Werke zu entdecken, zu bummeln, zu probieren, sich auszutauschen und vielleicht ein Geschenk zu finden, das Ihr Herz anspricht.

Offen für alle und jeden.

Italiano :

Sotto le luci scintillanti e i profumi dei dolci natalizi che verranno offerti, vi invito a scoprire le mie nuove opere, a passeggiare, ad assaggiare, a scambiare e forse a trovare il regalo che parlerà al cuore.

Aperto a tutti.

Espanol : Portes ouvertes de Noël de l’Atelier Vilcaz

Bajo las luces parpadeantes y los aromas de los pasteles de Navidad que se ofrecerán, les invito a descubrir mis nuevas obras, a pasear, a degustar, a intercambiar y quizás a encontrar el regalo que hablará al corazón.

Abierto a todos.

