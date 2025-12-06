PORTES OUVERTES DE NOEL DOMAINE BIOLOGIQUE VIRGILE JOLY Saint-Guiraud

PORTES OUVERTES DE NOEL DOMAINE BIOLOGIQUE VIRGILE JOLY

Chemin de Pradine Saint-Guiraud Hérault

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Dégustation et vente de vins

AU PROGRAMME

Dégustation et vente de vins Découvrez nos derniers millésimes et profitez de cette occasion spéciale pour acheter, vieux millésimes, magnums et autres sélections

Visite guidée de la cave plongez dans l’histoire et les secrets de nos cuvées bio

Stand de produits du terroir

• Domaine Puechmarin Huiles d’olives, confitures et jus de grenade

Restauration sur place le midi sur réservation

• Samedi 06/12/2025 FOOD TRUCK Chez Perte & Fracas

• Dimanche 07/12/2025 PORCELET A LA BROCHE par Maison Goodman

• Entrée, visite et Dégustation gratuites; repas sur réservation (obligatoire le dimanche) samedi Food Truck chez Pertes et Fracas, dimanche Porcelet à la broche de Maison Goodman .

Chemin de Pradine Saint-Guiraud 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 44 52 21 adv@dvj.fr

English :

To celebrate its 25th anniversary, Domaine Virgile Joly invites you to a festive and convivial tasting of its organic wines and local produce. A unique opportunity to discover a few old vintages in a warm atmosphere in the heart of the winery.

