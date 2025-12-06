PORTES OUVERTES DE NOËL DU DOMAINE DES 4 AMOURS Bélarga
PORTES OUVERTES DE NOËL DU DOMAINE DES 4 AMOURS Bélarga samedi 13 décembre 2025.
PORTES OUVERTES DE NOËL DU DOMAINE DES 4 AMOURS
8 Rue de la Croix Saint-Antoine Bélarga Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-13
Découvrez le domaine et la nouvelle cuvée ! Portes ouvertes de Noël du Domaine des 4 Amours !
Le Domaine des 4 Amours ouvre ses portes pour les fêtes de fin d’année. Au programme
dégustation des vins et jus de raisin accompagnée de grignotages ;
découverte de la nouvelle cuvée L’Eclat, méthode champenoise 100 % chardonnay ;
des idées cadeaux magnums originaux avec coffrets bois, caisses bois 3 ou 6 bouteilles à composer. .
8 Rue de la Croix Saint-Antoine Bélarga 34230 Hérault Occitanie
English :
Discover the estate and the new cuvée! Christmas open house at Domaine des 4 Amours!
L’événement PORTES OUVERTES DE NOËL DU DOMAINE DES 4 AMOURS Bélarga a été mis à jour le 2025-12-04 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT