PORTES OUVERTES DE NOËL DU DOMAINE DES 4 AMOURS Bélarga

PORTES OUVERTES DE NOËL DU DOMAINE DES 4 AMOURS

8 Rue de la Croix Saint-Antoine Bélarga Hérault

Découvrez le domaine et la nouvelle cuvée ! Portes ouvertes de Noël du Domaine des 4 Amours !

Le Domaine des 4 Amours ouvre ses portes pour les fêtes de fin d’année. Au programme

dégustation des vins et jus de raisin accompagnée de grignotages ;

découverte de la nouvelle cuvée L’Eclat, méthode champenoise 100 % chardonnay ;

des idées cadeaux magnums originaux avec coffrets bois, caisses bois 3 ou 6 bouteilles à composer. .

8 Rue de la Croix Saint-Antoine Bélarga 34230 Hérault Occitanie

Discover the estate and the new cuvée! Christmas open house at Domaine des 4 Amours!

