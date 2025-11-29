Portes ouvertes de Noël Esclottes

Portes ouvertes de Noël

Domaine de Ferrand Esclottes Lot-et-Garonne

Portes ouvertes de Noël au domaine Ferrand à la boutique du domaine.

Dégustations de vins, visite du domaine, magnums et idées cadeaux.

Entrée libre .

Domaine de Ferrand Esclottes 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 47 22 03

