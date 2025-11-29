Portes ouvertes de Noël Esclottes
Portes ouvertes de Noël Esclottes samedi 13 décembre 2025.
Domaine de Ferrand Esclottes Lot-et-Garonne
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
2025-12-13
Portes ouvertes de Noël au domaine Ferrand à la boutique du domaine.
Dégustations de vins, visite du domaine, magnums et idées cadeaux.
Entrée libre .
Domaine de Ferrand Esclottes 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 47 22 03
