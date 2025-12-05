PORTES OUVERTES DE NOËL Lauret

PORTES OUVERTES DE NOËL

475 Chemin de la plaine Lauret Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

La Bergerie du Capucin vous invite à vivre un week-end féérique pour plonger dans l’esprit des fêtes de fin d’année animations ludiques et artistiques, dégustation de nos cuvées, savoureux Aligot-saucisse et moments conviviaux pour partager, s’amuser et préparer vos cadeaux de Noël en famille ou entre amis.

34270 Hérault Occitanie

English :

La Bergerie du Capucin invites you to enjoy a magical weekend in the spirit of the festive season: fun and artistic activities, tastings of our vintages, tasty Aligot-saucisse and convivial moments to share, have fun and prepare your Christmas gifts with family and friends.

