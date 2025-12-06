Portes ouvertes de Noël Mareuil-sur-Ourcq
Journée portes ouvertes à la bibliothèque municipale de Mareuil sur Ourcq
Décoration du sapin
Lecture de Noël
Samedi 6 décembre
de 10h à 17h
Bibliothèque, 29 rue de Meaux
bibliothèquemareuilsurourcq@yahoo.com
English :
Open day at the Mareuil sur Ourcq municipal library
? Christmas tree decoration
? Christmas reading
? Saturday December 6th
? 10am to 5pm
? Library, 29 rue de Meaux
? bibliothèquemareuilsurourcq@yahoo.com
German :
Tag der offenen Tür in der Gemeindebibliothek von Mareuil sur Ourcq
? Schmücken des Tannenbaums
? Weihnachtslektüre
? Samstag, den 6. Dezember
? von 10 bis 17 Uhr
? Bibliothek, 29 rue de Meaux
? bibliothèquemareuilsurourcq@yahoo.com
Italiano :
Giornata di apertura della biblioteca comunale di Mareuil sur Ourcq
? Decorazione dell’albero di Natale
? Lettura di Natale
? Sabato 6 dicembre
♪ 10am to 5pm
? Biblioteca, 29 rue de Meaux
bibliothèquemareuilsurourcq@yahoo.com
Espanol :
Jornada de puertas abiertas en la biblioteca municipal de Mareuil sur Ourcq
? Decoración del árbol de Navidad
? Lectura navideña
? Sábado 6 de diciembre
de 10.00 a 17.00 horas
? Biblioteca, 29 rue de Meaux
? bibliothèquemareuilsurourcq@yahoo.com
