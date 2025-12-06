Portes ouvertes de Noël

29 rue de Meaux Mareuil-sur-Ourcq Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

2025-12-06

Journée portes ouvertes à la bibliothèque municipale de Mareuil sur Ourcq

Décoration du sapin

Lecture de Noël

Samedi 6 décembre

de 10h à 17h

Bibliothèque, 29 rue de Meaux

bibliothèquemareuilsurourcq@yahoo.com

29 rue de Meaux Mareuil-sur-Ourcq 60890 Oise Hauts-de-France bibliothequemareuilsurourcq@yahoo.com

English :

Open day at the Mareuil sur Ourcq municipal library

? Christmas tree decoration

? Christmas reading

? Saturday December 6th

? 10am to 5pm

? Library, 29 rue de Meaux

? bibliothèquemareuilsurourcq@yahoo.com

German :

Tag der offenen Tür in der Gemeindebibliothek von Mareuil sur Ourcq

? Schmücken des Tannenbaums

? Weihnachtslektüre

? Samstag, den 6. Dezember

? von 10 bis 17 Uhr

? Bibliothek, 29 rue de Meaux

? bibliothèquemareuilsurourcq@yahoo.com

Italiano :

Giornata di apertura della biblioteca comunale di Mareuil sur Ourcq

? Decorazione dell’albero di Natale

? Lettura di Natale

? Sabato 6 dicembre

♪ 10am to 5pm

? Biblioteca, 29 rue de Meaux

bibliothèquemareuilsurourcq@yahoo.com

Espanol :

Jornada de puertas abiertas en la biblioteca municipal de Mareuil sur Ourcq

? Decoración del árbol de Navidad

? Lectura navideña

? Sábado 6 de diciembre

de 10.00 a 17.00 horas

? Biblioteca, 29 rue de Meaux

? bibliothèquemareuilsurourcq@yahoo.com

L’événement Portes ouvertes de Noël Mareuil-sur-Ourcq a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme du Pays de Valois